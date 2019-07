Ohne klaren Trend und nur wenig verändert haben Europas wichtigste Aktienmärkte die Woche beendet. Der EuroStoxx 50 bröckelte am Freitag nach einer festeren Eröffnung im Handelsverlauf ab und rutschte am Nachmittag ins Minus, letztlich verlor der Leitindex der Eurozone 0,1% womit sich auf Wochensicht ein Minus von 0,5% ergab. Unter den Einzelwerten fiel der Werbekonzern Publicis besonders negativ auf, die Kürzung des Umsatzziels führte zu einem Abschlag von 6,5%. Anheuser Busch verkauft jetzt sein Australiengeschäft an den japanischen Braukonzern Asahi, damit sollen die Schulden reduziert werden, der Börsegang des Asiengeschäftes wird weiter erwogen, in Summe bedeutete das ein Plus von 5,5% für den Bierbrauer. Barrick Gold will die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...