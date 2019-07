Die Strabag Real Estate (SRE) hat ein von ihr entwickeltes Hotelgebäude im Zentrum Warschaus an die Hotelbetreiberin Motel One übergeben. 333 modernste Zimmer sowie ein großzügiges, Frederik Chopin würdigendes Interieur für Empfang und Lobby, Lounge und Bar sowie Konferenzräume mit einer Nutzfläche von gesamt rund 10.580 m² wurden innerhalb von zwei Jahren Bauzeit in der Tamka-Straße gegenüber dem Chopin-Museum umgesetzt. "Warschau gehört zu den spannenden und aufstrebenden Metropolen zwischen Geschichte und Moderne und ist damit der ideale Standort für unseren Markteintritt", so Dieter Müller, CEO und Gründer der Motel One Group.

