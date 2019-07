Microsoft - Zahlen überzeugen

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der US-Softwarekonzern Microsoft hat am Freitag Zahlen zum Schlussquartal vorgelegt. Die gute Stimmung unter den Anlegern schlug sich sogleich in einem neuen Rekordstand in der Aktie nieder.

Microsoft hat im vierten Quartal seines Geschäftsjahres 2018/2019 von einem fortgesetzt starken Wachstum im Cloud-Geschäft profitiert und die Erwartungen deutlich übertroffen. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf einen Rekordwert von nun 33,72 Mrd. US-Dollar zu und übertraf damit die Analystenschätzungen von 32,8 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich im selben Zeitraum um 49 Prozent auf 13,2 Mrd. US-Dollar, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn lag mit 1,37 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 1,21 US-Dollar.

Technisch gibt es am langfristigen Kursverlauf der Microsoft-Aktie kaum etwas auszusetzen. Seit Jahren hält sich das Wertpapier in einem steigenden Langfristtrend auf. Seit der kleinen Delle im letzten Quartal aus 2018 hat die Aktie über 30 Prozent zugelegt und am Freitag ein neues Rekordhoch von 140,67 US-Dollar markiert. Schafft es der Softwareriese noch Amazon den 10 Mrd.-US-Dollar Cloud-Auftrag des Pentagons wegzuschnappen, könnte dies aus fundamentaler Sicht einen weiteren Kursschub rechtfertigen. Long-Positionen bleiben auf langfristige Sicht somit weiter sehr attraktiv.

Kurstreiber Cloud-Geschäft

Seit Ausbruch der Microsoft-Aktie über die Aprilhochs von 131,37 US-Dollar präsentiert sich das Wertpapier wieder sehr fest. Innerhalb des aktuellen Aufwärtstrends sind nur kleine Sprünge möglich. Kursgewinne bis rund 150,00 US-Dollar kämen daher erst auf Sicht einiger Monate infrage. Eine Rallybeschleunigung würde dagegen oberhalb des Trendkanals einsetzten.

Dieser ist für den kurzfristigen Kursverlauf aber auch auf der Unterseite von entscheidender Bedeutung. Kommt es daher zu einem Bruch und Rücksetzer unter 136,50 US-Dollar, kämen direkte Abschläge auf die Horizontalunterstützung und den EMA 50 (Tagesbasis) um 132,00 US-Dollar ins Spiel. Aber selbst dann bliebe das langfristige Chartbild weiter bullisch zu bewerten.

Widerstände: 140,67; 141,85; 142,49; 143,03; 144,66; 146,30 US-Dollar

Unterstützungen: 136,62; 135,00; 133,43; 132,25; 131,37 US-Dollar

Microsoft in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 19.06.2018 - 19.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5949181045

Microsoft in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.08.2013 - 19.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:

radingdesk.onemarkets.de/underlying/US5949181045

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull Optionsschein auf MICROSOFT für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel finaler Bewertungstag Microsoft HX5ZMV 2,35 120,00 5,04 15.12.2020 Microsoft HX5ZMY 1,57 135,00 7,45 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.07.2019; 09:11 Uhr

Turbo Bear Optionsschein auf MICROSOFT für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Hebel finaler Bewertungstag Microsoft HX5Z8H 1,70 145,00 7,65 15.12.2020 Microsoft HX5Z8F 1,26 135,00 10,25 15.12.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.07.2019; 09:12 Uhr

Investmentmöglichkeiten

Index-Zertifikat auf den BANG Net Return Index



HVB Open End Index Zertifikat Basiswert BANG Net Return Index ISIN/WKN HX80WV/DE000HX80WV4 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 13,13 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 05.07.2019, 11:09 Uhr

Funktionsweisen der HVB Produkte

