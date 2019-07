Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der EZB halten sich Anleger mit Engagements am deutschen Aktienmarkt zurück. Anleger greifen bei Wirecard zu.

Der deutsche Leitindex startet mit einem leichten Minus in die neue Handelswoche. Am frühen Montagmorgen notiert das Aktienbarometer 0,1 Prozent schwächer bei 12.244 Punkten.

Der MDax fiel um 0,2 Prozent auf 25.783. Der Euro-Zonen-Leitindex Euro Stoxx 50 wiederum legte kurz nach dem Handelsbeginn etwas zu.

Zum Beginn einer interessanten Woche bleiben die Dax-Anleger vorsichtig. Am Donnerstag entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) über ihren weiteren geldpolitischen Kurs, und eine Mehrheit der Analysten geht davon aus, dass die EZB den Einlagenzins um zehn Basispunkte auf minus 0,5 Prozent senken wird. Zudem legt eine Vielzahl von Unternehmen Zahlen vor, darunter BASF, Daimler und die Deutsche Bank.

Anleger beschäftigt weiterhin die politische Großwetterlage. So treibt Aktienanleger die Sorge vor einer Eskalation der angespannten Lage am Persischen Golf um. Am Freitag hatten die Iranischen Revolutionsgarden in der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus einen britischen Tanker gestoppt und beschlagnahmt. Der Anstieg der Ölpreise setzte sich am Montag fort.

Die Vorgaben aus Asien fielen am Montag verhalten aus. Der japanische Aktienmarkt ging mit leichten Verlusten in die neue Woche.

Pessimismus signalisiert auch das im Handelsblatt veröffentlichte Insiderbarometer. Es bildet die Verkäufe und Käufe von Aktien des jeweils eigenen Unternehmens ab, die deutsche Firmenlenker in den vergangenen Wochen tätigten. Aktuell ist es deutlich um neun ...

