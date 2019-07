Die in München ansässige JJ Entertainment SE notiert ab heute im direct market der Wiener Börse. Die Aktien (ISIN: DE000A2G8258) können fortlaufend gehandelt werden. Begleitet wurde das Listing von der Going Public Boutique Capital Lounge, einem Unternehmen der ebenfalls in Wien gelisteten Signature AG . Wir haben mit JJ Entertainment-CEO Adrian Fuhrmeister über die Beweggründe für das Wien-Listing, das Geschäftsmodell und die Wachstumspläne gesprochen. Herr Fuhrmeister, können Sie unseren Lesern bitte kurz das Geschäftsmodell von JJ Entertainment beschreiben?Die JJ Entertainment SE hat ihren Ursprung in der klassischen Werbezeitenvermarktung. Hier betreuen wir eine der größten Urlaubs- und Reisecommunities im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...