Der Wirtschaftskrimi um Wirecard geht in eine neue Runde. Am Wochenende hat das Handelsblatt exklusiv berichtet, dass Vorstands-Chef Markus Braun via Anwaltskanzlei in einem Brief an die Financial Times neue schwere Vorwürfe gegen die britische Wirtschaftszeitung erhebt und gleichzeitig fordert, bis auf weiteres keine Artikel mehr über den deutschen Zahlungsdienstleister zu veröffentlichen. Offenbar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...