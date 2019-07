Lieber Leser, derzeit sieht es an den Börsen wiederum nach einer etwas stagnierenden Entwicklung aus. In den vergangenen Tagen ging es in Deutschland etwas bergab, während der Dow Jones in den USA ebenso wie der Nasdaq 100 positiv notierten. Die Stimmung scheint wegen des möglichen Handelskrieges der USA mit der EU - trotz der Angebote von Wirtschaftsminister Altmaier, der eine 0%-Zoll-Politik bei Industriegütern vorsieht - relativ verhalten zu sein. Dennoch müssen Sie sich keine sehr großen Sorgen ... (Glenn Miller)

