Netflix -1.75% GCapital (MGTOSEEQ): Netflix hat am Mitttwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht. Diese waren zur Seite der Kundenzuwächse sehr enttäuschend. Auf prognostizierten 5 Mio. neuen Kunden folgten nur 2,7 Mio. neue Kunden. In den USA ging die Kundenzahl sogar um 130.000 zahlende Nutzern zurück. Jedoch legte der Umsatz um 26 Prozent zu und der Gewinn übertraf Analysteneinschätzungen sogar mit 270 Mio. USD (Analysten: 240 Mio. USD). Der Kurs brach nachbörslich ein. Was heißt das für die Zukunft in diesem Wikifolio? Da ich eine langfristig mit Netflix rechne und auch weiter vom Konzept und der Marke überzeugt bin, halte ich den Titel in vollem Umfang. Diese Abstrafung erscheint mir sehr hoch, grade unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...