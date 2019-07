22.07.2019 Zugemailt von / gefunden bei: European Lithium (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) European Lithium Limited (ASX:EUR) (FRA:PF8) (VSE:ELI) (NEX:EUR) teilt mit, dass Non-Executive Director Stefan Müller am 19.07.2019 100.000 Aktien des Unternehmens zu € 0,049 in einer on-market Transaktion gekauft. Die vollständige Meldung in Englisch finden Sie unter: DIRECTORS' DEALINGS European Lithium: 4.53% MinenTag European Lithium 2018 Bohrkerne © ...

