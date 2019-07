Die Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) befindet sich laut Analyse von www.godmode-trader.de seit Jahren in eine Rally, die am 11.6.19 bei 129,15 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt verzeichnete. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase erreichte die Aktie am 1.7.19 bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...