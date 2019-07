Die Technologiebörse Star Market stößt auf riesiges Interesse der Anleger. Alle 25 Unternehmen legten am ersten Handelstag um mehr als 100 Prozent zu.

Gleich zur Eröffnung der neuen chinesischen Technologiebörse in Schanghai am Montag konnten die Aktien der dort erstmals notierten 25 einheimischen Unternehmen - von Chipherstellern bis zu Biotechfirmen - mindestens eine Verdopplung ihres Kurswertes verzeichnen. Anji Microelectronics, das bis zur Mittagszeit einen Gewinn von 415,4 Prozent gemacht hatte, war der klare Sieger unter allen Firmen.

Der Aktienhandelsplatz, der sich an der US-Börse Nasdaq orientiert, soll chinesischen Firmen aus den Zukunftsbranchen mehr Möglichkeiten und Freiheiten beim Einsammeln von Kapital geben. Yi Huiman, der Leiter der Börsenaufsicht, nannte Star Market ein "Pilotprojekt". Während Investoren am ersten Vormittag knapp sechs Milliarden Dollar in die Tech-Aktien des neuen Segments steckten, erreicht der Wert aller an der Schanghaier Börse gehandelten Aktien rund 4,6 Billionen Dollar.

Mit dem Pilotprojekt Star Market will Peking einen weiteren Schritt in Richtung technologische Selbständigkeit gehen. Bislang notieren die Aktien chinesischer Technologiefirmen an der Wall Street oder in Hongkong. Star Market soll sie zurück aufs chinesische Festland locken. Dies auch vor dem Hintergrund des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts, in dessen Zentrum insbesondere chinesische Technologiefirmen wie ...

