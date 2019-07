ÖSD-HV. Zur Abwechslung einmal ein Kurzbericht, bei der Österreichischen Staatsdruckerei schaffte man es, die HV für das am 31.3.2019 zu Ende gegangene Geschäftsjahr am 19.7.19 in sage und schreibe 46 Minuten durchzuziehen! Incl. aller Abstimmungen, wo es heuer keine Gegenstimmen gab. Im Vorjahr waren es 55 Minuten. Die HV fand in familiärer, respektvoller Atmosphäre statt. Zur Erinnerung hier die Vorjahres-HV, die Rückstellung über 3,35 Mio. Euro für die Finanzamtsprüfung seit 2014 für das Jahr 2007 ist unverändert aufrecht, das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen: https://christian-drastil.com/2018/07/23/osterreichische_staatsdruckerei_1_die_wohl_kurzeste_hv_gunter_luntsch Was sich heuer verschlechtert hat: Dass die ...

