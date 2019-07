Auf dem Radar: AMSStieg am Freitag um 5 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 140% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date: 90,07 Prozent Plus. Indikation: Akt. Indikation: 38,87 /38,95 Veränderung zu letztem SK: 0,15% Auf dem Radar: RosenbauerFiel am Freitag um -5 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 70% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 25,53 Prozent Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 41,30 /42,00 Veränderung zu letztem SK: -0,36% Auf dem Radar: ValnevaAm Freitag auf neuem Jahrestief geschlossen (3,05). Year-to-date ist die Aktie nun um 1,5 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 3,06 /3,09 Veränderung zu letztem SK: 0,99% Auf dem Radar: OMVMit 91,30 Prozent Buys ...

