Most Actives des Handelstages: SAP Cal http://bit.ly/2Lxanvm Microsoft Call http://bit.ly/2Lxanvm Die Nachrichtenlage ist mau - trotzdem klettert der Dax nach anfänglicher ausgedehnter Ruhepause. Am Markt setzt ich die Meinung durch, dass die EZB am Donnerstag die Weichen stellt, die Geldpolitik weiter zu lockern. Die Experten der Commerzbank gehen sogar so weit, dass sie nicht nur mit der Ankündigung rechnen - sondern schon mit einer Überraschung. Sie gehen von einer Zinssenkung um 0,20 Prozentpunkte aus. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß