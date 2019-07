Im Februar dieses Jahres meldete das ZSW-Institut aus Baden-Württemberg, dass die Zulassungszahlen für New Energy Vehicles (NEV) in China im Jahresvergleich um 186 Prozent nach oben geschnellt seien. Einen wichtigen Anteil an dem Verkaufserfolg der Elektro- und Plug-InHybrid-Verkäufe hat zweifelsohne BYD. Der chinesische Batterie- und Fahrzeughersteller stellte in der Top 15 im NEV-Segment gleich fünf Modelle. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Honkong allerdings scheint der Erfolg von BYD ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...