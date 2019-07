Der Aufstieg von Frauen ins Top-Management geht kaum voran. Außer in Familienunternehmen. Die zeigen, wie echte Chancengleichheit funktioniert - auch wenn der Anlass oft nicht ganz freiwillig ist.

Bis heute erinnert sich Angelique Renkhoff-Mücke im Detail an diesen Wintertag im Jahr 1998. Beim fränkischen Unternehmen Warema, einem Hersteller von Jalousien und Sonnenschirmen, steht die Betriebsversammlung an. Renkhoff-Mücke kennt diese Veranstaltungen, schließlich hat sie ihren Vater, den Gründer des Unternehmens, jahrelang dabei begleitet. Nun aber ist der Vater todkrank, und der Geschäftsführer raunt ihr zu, sie solle doch schnell einmal etwas zu ihrer Rolle und der Zukunft des Unternehmens sagen. Also nimmt sie ihren Mut zusammen, tritt vor die 2200 Mitarbeiter und sagt, dass sie Respekt habe vor der großen Verantwortung und versuchen werde, ihr Bestes zu geben. "Die Mitarbeiter haben das als offen und ehrlich angenommen. Unterm Strich hat mir das mehr Sympathien und Rückhalt gegeben", sagt sie.

Noch immer sind es oft solche Ausnahmesituationen, in denen Frauen bei Familienunternehmen an die Macht kommen, viele von ihnen vertrauen schließlich nach wie vor auf die dynastische Variante der Nachfolgeregelung. Der demografische Wandel sorgt nun dafür, dass dabei immer öfter Frauen zum Zug kommen.

Auch wenn der Auslöser für die Frauenförderung also oft schlicht der Mangel an Alternativen ist, folgt darauf Erstaunliches: Die Frauen an der Spitze bauen ihre Unternehmen so um, dass bald echte Gleichberechtigung im ganzen Haus herrscht - und machen damit vor, wie auch Großkonzerne es schaffen könnten.

Mit Pragmatismus zur Parität

Bei 26 Prozent liegt der Frauenanteil in den Chefetagen deutscher Firmen laut Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung - und zwar seit mehr als zwölf Jahren nahezu unverändert. In kaum einem anderen westlichen Industrieland finden sich dermaßen wenige Frauen in den Chefetagen der großen Unternehmen wie in Deutschland, so ein Bericht der AllBright Stiftung, die sich für mehr Frauen in Führungspositionen einsetzt. Die von einem schwedischen Unternehmer gegründete Stiftung hat ihre Aktivitäten zuletzt immer mehr nach Deutschland verlagert - weil hier besonders viel zu tun ist. "Diese Posten sind fast ausschließlich von Männern besetzt, die sich in Herkunft und Ausbildung kaum unterscheiden", sagt Stiftungsvertreter Christian Berg. Er nennt das den "Thomas-Kreislauf". Die Männer berufen wieder nur Männer, die ihnen ähnlich sind. So kommt es, dass in den Vorständen mehr Männer sitzen, die die in der Generation der heute 50-Jährigen besonders häufigen Vornamen Thomas und Michael tragen, als Frauen.

Da Politik und Wirtschaft seit Jahren daran verzweifeln, diesen Kreislauf aufzubrechen, sollte man ihnen vielleicht den Blick in die deutschen Familienunternehmen empfehlen. In Großkonzernen gibt es nach wie vor viele Barrieren, die Frauen den Aufstieg in Spitzenpositionen schwer machen. Spätestens wenn sie eine Familie gründen, kommen die meisten Frauen nicht weiter. Im eigenen Unternehmen dagegen können sie die Strukturen nach ihren Vorstellungen gestalten. Und davon profitieren dann auch andere Frauen. Die Chefinnen sind Vorbilder und stoßen oft auch in den Köpfen der männlichen Mitarbeiter ein Umdenken an. Drei Beispiele zeigen, auf welche Ideen die Frauen an der Spitze dort kommen - und wie einfach echte Gleichberechtigung sein kann, wenn man wirklich will.

Als Chefin selbst mit anpacken

Als Renkhoff-Mücke die Nachfolge ihres Vaters antrat, waren ihre Kinder sieben und neun Jahre alt. Mittwochnachmittags nahm sie sich für die beiden grundsätzlich frei. Als Chefin eines Großunternehmens machte sie so vor, dass diese Freiräume in jeder Position möglich sind. "Ich musste die Sache mit viel Fingerspitzengefühl angehen", sagt sie. "Denn hätte ich als Frau in dieser männerdominierten Welt als Erstes das Thema Vereinbarkeit gesetzt, wäre das kontraproduktiv ...

