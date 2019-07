Der nächste Schritt der Übernahme an der Conda AG durch die startup300 AG ist abgeschlossen. Die startup300 AG hat nun weitere 76% durch Sachkapitalerhöhung der startup300 AG durch die Ausgabe von 257.169 junger Aktien übernommen und hält nun 87% der CONDA AG Anteile. In den nächsten Wochen wird nun der letzte Schritt zur vollständigen Übernahme abgeschlossen. Durch die Übernahme konnten in den letzten Monaten bereits Synergien gehoben werden mit der startup300 Gruppe. So konnten aus der Startup-Challenge gemeinsam mit Pioneers Ventures kombinierte Angebote aus Investment und Crowd-Finanzierung ermöglicht werden und für Mitglieder der factory300 wurden attraktive Rabatte von bis zu 50% eingeführt. condas entwickelt Produkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...