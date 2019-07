Beim Besuch des pakistanischen Premierministers in Washington bietet sich der US-Präsident als Vermittler in einem seit Jahren schwelenden Konflikt an.

US-Präsident Donald Trump hat angeboten, im Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan zu vermitteln. Wenn er helfen könne, wolle er gern Vermittler sein, sagte Trump am Montag bei einem Treffen mit dem pakistanischen Premierminister Imran Khan in Washington. Khan hatte zuvor erklärt, er wolle Trump um Hilfe bitten. Nur der mächtigste Staat der Welt könne die beiden Länder zusammenbringen, sagte er.

Trump sagte, der indische Premierminister ...

