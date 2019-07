Der US-Präsident lobt Chinas Präsident Xi für dessen "verantwortungsvolles Vorgehen" gegen die prodemokratischen Proteste in der Sonderverwaltungszone.

US-Präsident Donald Trump hat seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping ein verantwortungsvolles Vorgehen gegenüber den prodemokratischen Demonstranten in Hongkong bescheinigt. China hätte die Proteste in seiner Sonderverwaltungszone stoppen können, wenn es das gewollt hätte, sagte Trump am Montag. "Präsident Xi hat sich ...

