An diesem Dienstag wird Boris Johnson wohl zum neuen Tory-Parteichef erklärt, noch diese Woche könnte er Premier werden. Seine Kritiker in den eigenen Reihen haben bereits mehrere Warnschüsse abgefeuert.

Großbritanniens wahrscheinlicher kommender Premierminister Boris Johnson ist noch nicht einmal im Amt, da organisiert sich schon der Widerstand gegen ihn. Am Dienstag wird die konservative Partei bekanntgeben, wen die 160.000 Parteimitglieder zum neuen Parteichef gewählt haben. Der dürfte daraufhin mit ziemlicher Sicherheit noch diese Woche auch das Amt des Premierministers von Theresa May übernehmen. Doch noch am Montag stahl ein führender Minister Johnson mit seinem Rücktritt die Show.

Alan Duncan, Staatsminister für Europa und Amerika, reichte am Montag seinen Rücktritt ein. Nicht nur das: Duncan startete auch gleich einen Umsturzversuch. Er machte sich für eine Abstimmung im Unterhaus stark, die klären sollte, ob das Parlament den neuen Premier unterstützt. Der "Speaker" des Unterhauses, John Bercow, lehnte dieses Gesuch allerdings ab.

Erst am Sonntag hatten auch Schatzkanzler Philip Hammond und Justizminister David Gauke ihre Rücktritte für den Fall, dass Johnson Premier werden sollte, in Aussicht gestellt. Sollte das so kommen, werden die beiden noch am Mittwoch ihre Ämter niederlegen. Auch Entwicklungsminister Rory Stewart kündigte am Montag seinen Rücktritt an, sollte Johnson Großbritanniens neuer Premierminister werden.

Staatsminister Duncan äußerte in seinem Rücktrittsschreiben sein Bedauern über den Brexit-Prozess: "Es ist tragisch, dass wir genau dann, wenn wir die dominierende intellektuelle und politische Kraft in Europa hätten sein können, jeden Arbeitstag unter der dunklen Wolke des Brexits verbringen müssen."

Duncan und Johnson hatten offenbar schon häufiger Meinungsverschiedenheiten als Johnson noch Außenminister war. Kürzlich kritisierte Duncan seinen ehemaligen Chef scharf, nachdem sich Johnson geweigert hatte, sich hinter den britischen Botschafter in Washington, Kim Darroch, zu stellen. Das Boulevardblatt "Mail on Sunday" hatte Anfang Juli geheime diplomatische Korrespondenzen Darrochs veröffentlicht, in denen dieser US-Präsident Donald Trump scharf kritisierte. Trump ging daraufhin in die Offensive und erklärte, dass sich das Weiße Haus fortan weigern werde, mit Darroch zusammenzuarbeiten. Als Johnson Darroch ...

