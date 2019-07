Den EZB-Zinsentscheid im Sinn, die Bilanzsaison vor Augen: Börsianer erwartet am Dienstag eine erneute Zahlenflut. Sorgen bereitet hingegen der Zulieferer Continental.

Der Wochenstart war mühsam, am Ende aber doch erfolgreich. Der Dax konnte sich am Montag nach schwachem Start stabilisieren und letztlich sogar ein kleines Plus über die Ziellinie retten. Der Leitindex schloss 0,2 Prozent fester bei 12.289 Punkten. Optimismus scheint auch am Dienstag zu herrschen: Auf außerbörslichen Handelsplattformen notiert der Dax am frühen Morgen mit einem stattlichen Plus.

Dominiert wird die Woche ohnehin vom Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Dann gibt Mario Draghi bekannt, ob er die Geldschleusen weiter öffnet. Der EZB-Präsident hatte zuletzt verstärkt betont, eine Zinssenkung sei eine mögliche Alternative, wenn es die konjunkturelle Situation erfordere.

Viel Betrieb herrscht auf Seiten der Unternehmen, die Bilanzsaison ist in vollem Gange. Außerdem blicken Börsianer gespannt nach London, wo Boris Johnson als klarer Favorit für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May gilt. Heute wird gegen Mittag die Entscheidung verkündet. Was für die Märkte am Dienstag sonst noch wichtig ist:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt im Plus geschlossen. Die Hoffnung auf eine neue Gesprächsrunde im Handelskonflikt zwischen den USA und China stützte insbesondere die Technologiewerte. Doch viele Anleger hielten sich vor der Veröffentlichung wichtiger Geschäftszahlen im Laufe der Woche mit größeren Engagements zurück.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,1 Prozent auf 27.172 Punkte. Der breiter gefasste S&P legte um 0,3 Prozent auf 2985 Punkte zu. Der Index der Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 8204 Zähler. In Europa waren die Börsen etwas fester aus dem Handel gegangen.

2 - Handel in Asien

Die positiven Vorgaben aus den USA haben auch im Frühhandel in Asien für Kursgewinne gesorgt. Der Leitindex Nikkei gewann 1,0 Prozent auf 21.623 Punkte. Der breiter gefasste Topix legte um 0,8 Prozent auf 1569 Zähler zu. Besonders gefragt waren Papiere von Halbleiter-Herstellern. Tokyo Electron gewann 2,4 Prozent, Advantest legte um 1,7 Prozent und Disco um 1,7 Prozent zu.

3 - Nachfolger von Premierministerin Theresa May wird bekanntgegeben

Nach einem wochenlangen Auswahlverfahren mit mehreren Regionalkonferenzen und Vorstellungsrunden der Kandidaten wird verkündet, wer neuer Tory-Chef und damit Premierminister wird. Boris Johnson gilt als klarer Favorit gegenüber dem amtierenden Außenminister Jeremy Hunt. Das Ergebnis wird nach Angaben der Partei zwischen 12 und 13 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit erwartet.

Boris Johnson gilt als Brexit-Hardliner, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...