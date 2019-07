Seit Monaten befindet sich die Allianz-Aktie in einer stabilen Aufwärtsbewegung. Nur im Mai und Juni, als der Wert in eine Korrektur übergegangen war, bestand überhaupt Grund zur Klage. Auch in der letzten Woche mussten die Käufer eine Niederlage einstecken, denn der zuvor gestartete Angriff führte die Aktie am 16. Juli zwar auf ein neues Jahreshoch bei 219,05 Euro, doch die anschließenden Gewinnmitnahmen führten schnell zur Ausbildung eines neuen, kurzfristigen Abwärtstrends. Das Unangenehmste ... (Dr. Bernd Heim)

