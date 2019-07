Shakti Coin revolutioniert die Kryptowährung mit einem praktischen, einfachen und philanthropischen Protokoll EQS Group-News: Swiss Shakti Foundation / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Umsatzentwicklung Shakti Coin revolutioniert die Kryptowährung mit einem praktischen, einfachen und philanthropischen Protokoll 23.07.2019 / 07:54 Shakti Coin revolutioniert die Kryptowährung mit einem praktischen, einfachen und philanthropischen Protokoll Die Menschheit übernimmt die Finanzkontrolle mit dem Proof-of-Effort Protokoll BERKELEY, Kalifornien (23. JULI 2019) - Einer der Hauptgründe, warum Bitcoin die traditionelle Währung nicht ersetzt hat, ist, dass das ursprüngliche Protokoll der Währung sie für die Menschen zu kryptisch und für den täglichen Gebrauch zu unpraktisch machte. Die Swiss Shakti Foundation, eine Basisorganisation hinter der Shakti Coin, hat ein Protokoll der nächsten Generation entwickelt, das die Kryptowährung entmystifiziert, indem es sie humanisiert. Shakti Coin unterscheidet sich von jeder anderen digitalen Währung durch die Verwendung eines Proof-of-Effort-(PoE)-Protokolls anstelle eines Proof-of-Work-(PoW)-Protokolls. Das branchenverändernde PoE-Protokoll von Shakti Coin belohnt Familien weltweit mit einer Shakti Coin für jeden Tag, an dem ihr Kind die Schule besucht. Die Art und Weise, wie Shakti-Münzen abgebaut werden, soll den Abbau einfacher und energieeffizienter machen, und der Abbau soll von Community-Mitgliedern durchgeführt werden. Gleichzeitig soll ein System geschaffen werden, das die Kinderarmut auf globaler Ebene eindämmt. Shakti soll, ähnlich wie andere digitale Währungen, nicht nur ein finanzielles Mittel und eine Integration für Millionen von Menschen ohne traditionelles Bankkonto darstellen, sondern auch die Armut beseitigen, indem der Schulbesuch erheblich verbessert wird. "Wenn wir eine bessere Verteilung des Wohlstands auf lokaler, nationaler und globaler Ebene erreichen wollen, brauchen wir eine gesetzeskonforme Finanzinfrastruktur", sagte Cathy Anthony von der Swiss Shakti Foundation. "Das Shakti Coin-Projekt wird hier ein wichtiger Katalysator für einen positiven sozialen Wandel sein." Die Funktionsweise von Shakti Coin ist leicht zu verstehen. Für jeden Tag, an dem ein Kind die Schule besucht, erhalten die Eltern eine Shakti Coin im Wert von 5 USD. Kontrolleure erhalten eine Mikrozahlung, um die Teilnahme zu überprüfen, Community-Mitglieder validieren die Teilnahme von Schulkindern und die Eltern erhalten dann ihre Shakti Coin. Shakti-Münzen können in einem wachsenden Netzwerk von Unternehmen eingesetzt werden. Darüber hinaus verdienen die teilnehmenden Schulen auch Mikrozahlungen, die für Schulverbesserungen verwendet werden. Im wahrsten Sinne des Wortes ist jede abgebaute Shakti Coin eine Investition in das intellektuelle Kapital der Menschheit. Es ist die erste digitale Währung, die Technologie nutzt, um soziales Wohl zu erreichen. Über Shakti Coin: Das Shakti Coin-Projekt ist eine internationale Basisinitiative, die unabhängig von Industrie, Regierung, Religion oder politischen Parteien ist. Weitere Infos unter https://www.shakticoin.com. Medienkontakt Swiss Shakti Francesco Onorato IDPR für Shakti Foundation Coin [1]francesco@interdependence.com [1]secretariat@shakticoin.com +1 949 777 2481 1. 1. mailto:francesco@interdependence.com mailto:secretariat@shakticoin. com Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/shakti/844943.html Bildunterschrift: SINGLE Currency Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=MIEIYLBJPG Dokumenttitel: Shakti Coin revolutioniert die Kryptowährung mit einem praktischen, einfachen und philanthropischen Protokoll Ende der Medienmitteilung 844943 23.07.2019 AXC0057 2019-07-23/07:55