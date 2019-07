Die Commerzbank-Aktie stand in der Vorwoche wieder einmal an einer für die Käufer sehr entscheidenden Stelle. Es galt, die 50-Tagelinie zu überwinden und den am 18. Juni bei 5,93 Euro gestarteten Anstieg fortzusetzen. Obwohl der gleitende Durchschnitt bereits leicht überschritten war, scheiterten die Bullen an dieser Aufgabe. Bei diesem Scheitern handelte es sich zudem auch um ein krachendes Scheitern, denn anschließend ging einiges an charttechnischem Porzellan zu Bruch. Die nachfolgende Abwärtsbewegung ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...