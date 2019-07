Wer nach Weihnachten sein Geld nicht in den privaten Konsum, sondern in die Aktie der Shopify Inc. gesteckt hätte, der säße heute auf einem Plus von mehr als 100 Prozent. Auch der Trend, der sich damals ausgebildet hat, ist weiterhin vollkommen intakt. Grund zur Sorge besteht damit eigentlich nicht und doch ist in Kürze eine höhere Vorsicht angeraten, denn der fünfteilige Aufwärtsimpuls geht seinem Ende entgegen. Größere Korrekturen sahen wir im ersten Halbjahr nur zwischen Mitte März und Mitte ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...