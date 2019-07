Wenige Tage vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank haben es die Anleger am Montag an Europas Börsen weiter ruhig angehen lassen. Auch angesichts der Berichtssaison, die in den kommenden Tagen richtig Fahrt aufnimmt, hielten sich die Anleger am Montag erneut zurück. Am Ende reichte es für moderate Zuwächse, der EuroStoxx 50 konnte um 0,3% befestigt schliessen, auch für die anderen großen europäischen Indices gab es Zuwächse in ähnlichem Ausmaß. Aktien aus dem Automobilbereich hatten im Sektorenvergleich die Nase vorn und konnten, auch getrieben von den starken Zulieferfirmen, 0,7% zulegen. Unterstützend wirkte hier die signalisierte Bereitschaft der EU, die Industriezölle auf Null zu senken. Am anderen Ende ...

