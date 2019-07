Getrieben von Aussichten auf eine Zinssenkung in der Währungsunion startet der Dax am Dienstag im Plus. Später blicken Börsianer gespannt nach London.

Der Showdown wirft seine Schatten voraus. Zwar tagt der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) erst am Donnerstag, doch Spekulationen auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank bestimmen schon jetzt das Geschehen an der Börse. Der Dax startet am Dienstag 0,7 Prozent fester bei 12.376 Punkten. Am Montag hatte er ein kleines Plus von 0,2 Prozent über die Ziellinie gerettet.

Investoren taxieren die Wahrscheinlichkeit einer Senkung des Zinses für Einlagen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag auf etwa 50 Prozent. Spannend sei außerdem die Frage, ob die Notenbank die Wiederaufnahme ihrer Anleihekäufe ankündigen werde, sagten Analysten.

In den USA wird die Diskussion auf ganz anderer Ebene geführt. Zum wiederholten Male hat Präsident Donald Trump den geldpolitischen Kurs der Fed öffentlich kritisiert und die Notenbank zu Zinssenkungen aufgefordert. Die aktuelle Geldpolitik beeinträchtige die Wettbewerbsfähigkeit der USA, twitterte er am Montag. Die Fed habe mit ihren zuletzt kräftigen und zu schnellen Zinserhöhungen mächtig danebengelegen. Trump sagte: "Verschlafen Sie es nicht wieder."

Die Fed beschließt mögliche Änderungen in ihrem Kurs am Mittwoch nächster Woche. Experten gehen mittlerweile von einer Zinssenkung um einen Viertel Prozentpunkt aus.

An der Wall Street hatten die wichtigsten ...

