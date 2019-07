23.07.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 14:17 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Wolfgang Matejka, Matejka & Partner Asset Management GmbH. Thema: Donald Trump bleibt nach wie vor ein wichtiger Einfluss für die Börsen. Lässt sich Trump irgendwie einplanen oder in die Börsenerwartung einrechnen? Und was ist mit den anderen Politikthemen vor allem aus Europa? Immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...