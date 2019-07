Zürich (awp) - Die Aktien von AMS sind am Dienstag mit einem Kurssprung in den Handel an der Schweizer Börse gestartet. Der Sensorenhersteller aus Unterpremstätten hat für das zurückliegende zweite Quartal gute Zahlen vorgelegt und auch der Ausblick für das dritte Quartal ist positiver, als von den Analysten erwartet. Bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...