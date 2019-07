In den wenigsten Fällen entwickeln und fertigen Automobilhersteller alle Fahrzeugkomponenten von Grund auf neu und auch oft nicht selbst, weshalb Integrationsprobleme vorprogrammiert sind. So können Übernahmekomponenten aus unterschiedlichen Fahrzeugmodellen, wie beispielsweise Getriebe X und Bremssystem Y in ihrer bisherigen Umgebung einwandfrei funktioniert haben, integriert in einem vollkommen neuen komplexen Systemumfeld können sich jedoch ungewollte und unerwartete Betriebssituationen einstellen.

Verschleppte Softwarefehler bergen Folgekosten

Von unterschiedlichen Quellen auf verschiedenen Ebenen entwickelter Code macht einen großen Anteil an den mit Automotive-Software zusammenhängenden unternehmerischen Risiken aus. Die meisten elektronischen Komponenten mit ECUs stammen von Tier-2-Auftragsentwicklern, die ihrerseits Aufträge an Tier-3-Unternehmen auslagern und so fort. Jede nächstniedrigere Ebene stellt spezifische Anforderungen an die von ihnen entwickelten Komponenten, und die jeweiligen Organisationen wenden oft, aber nicht immer Verfahrensweisen zur Analyse von zugeliefertem Code an, um zu verifizieren, dass die Komponenten wie erwartet funktionieren.

Dies würde voraussetzen, dass jede Komponente entlang der Lieferkette eine Neuentwicklung ist. Tatsächlich aber zweigen die niedrigeren Ebenen einen Teil des für eine bestimmte Marke, ein bestimmtes Modell und ein bestimmtes Modelljahr entwickelten Codes ab.

Wenn Unternehmen versuchen, die Kosten der Softwareentwicklung zu berechnen, betrachten sie gerne allgemeine Messzahlen, wie etwa die Entwicklungszeit der Ingenieure, die Prüfzeit für die Qualitätssicherung sowie Arbeitsmaterial in Form von Tool-Lizenzen, Compilern und anderen Infrastruktur-Komponenten. So wichtig die finanzielle Bilanz auch ist, einen noch höheren Stellenwert hat die Tatsache, dass Menschen durch einen Softwarefehler tödliche Verletzungen erleiden können. Dabei spielt es keine Rolle, wie tief in der Lieferkette der Fehler seinen Ursprung hat, denn letztendlich ist der Automobilhersteller für alle Fehlfunktionen und deren Folgewirkungen verantwortlich. Entsprechend sind bei allen Kostenanalysen, die mit der Softwareentwicklung zu tun haben, die potenziellen Kosten für etwaige Defekte ins Kalkül zu ziehen.

Fehlende Disziplin in der Softwareentwicklung

Neben der Komplexität, die zu höheren Risiken für sicherheitskritische Systeme führt und die daraus resultierenden potenziellen Kosten für die Automobilhersteller gibt es noch eine weitere Dimension, die aus dem kulturellen Unterschied zwischen Technik und Softwareentwicklung resultiert.

Softwareentwicklung hat so gut wie niemals etwas mit Technik zu tun. Bestimmte Konzepte aus technischen Prinzipien, wie zum Beispiel ...

