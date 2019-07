Der amerikanische Industriekonzern Hexcel Corp. (ISIN: US4282911084, NYSE: HXL) zahlt eine vierteljährliche Dividende von 0,17 US-Dollar je Aktie, wie am Montag berichtet wurde. Dies ist eine Erhöhung um 13,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (0,15 US-Dollar). Die Auszahlung erfolgt am 9. August 2019 (Record date: 2. August 2019). Auf das Gesamtjahr gesehen schüttet das Unternehmen 0,68 US-Dollar an die Anteilsinhaber ...

