Sirona Biochem Aktie | ISIN:CA82967M1005 | WKN:A0RM6R Der Blick auf den Chart zeigt es ganz deutlich. Die Bullen haben Schwierigkeiten den Unterstützungsbereich zu verteidigen. Der Anteilschein fällt abermals in die Zone von 0,29 Euro. Insgesamt kennzeichnen fallende Hochpunkte auch schon einen Abwärtstrend. Schaut man genau hin, so lässt sich ein fallendes Dreieck darstellen. Das ist im Allgemeinen erst einmal als negativ zu betrachten. Denn bricht die Unterkante, in dem Fall der Unterstützungsbereich, ... (Andreas Opitz)

Den vollständigen Artikel lesen ...