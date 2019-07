Viele Coworking-Anbieter drängen in den Markt. Mit WeWork strebt gar ein Milliarden-Start-up an die Börse. Doch ein Marktvergleich zeigt: Den Preiskampf werden nicht alle überleben.

Zoe schreit gegen das Kreischen der Kreissäge an. Mit einer Hand schirmt sie ihre Stimme gegen den Lärm ab, mit der anderen deutet sie auf die graue Betonwand am anderen Ende des Raumes: "Da vorne kommt die Espresso-Bar hin. Da kannst du dir morgens direkt einen Cappuccino beim Barista holen." Zoe ist Anfang 30, trägt eine gelbe Warnweste über der schwarzen Lederjacke und einen weißen Helm, der farblich zu ihren Sneakern passt. "Das sieht jetzt noch ziemlich nach Baustelle aus. Aber wenn wir hier fertig sind, wird das der Hammer."

Um so viel Fantasie zu demonstrieren, ist Zoe - die eigentlich anders heißt - am Morgen extra von Berlin nach Köln geflogen. Wo Werkzeug und Betonsäcke liegen, sieht sie Pingpong-Platten, mit Bier gefüllte Kühlschränke oder Mitglieder, die Yoga machen. Mitglieder - so nennt sie die Menschen, die bei ihr Büroflächen mieten. Das verlangt Zoes Arbeitgeber so: WeWork, der weltweit größte Anbieter von Coworking-Spaces. Die Baustelle am Kölner Friesenplatz soll der erste Standort des US-Unternehmens in Nordrhein-Westfalen werden - und Nummer 17 in Deutschland. Zwölf Leute hat sie jeweils eine halbe Stunde durch die Baustelle geführt, zwei stehen noch auf der Liste. Sie alle soll Zoe anstecken mit ihrer Begeisterung und zu Mitgliedern machen.

WeWork ist einer von mehreren Anbietern, die quer durch die Bundesrepublik flexible Büroflächen eröffnen. Die großen Konkurrenten heißen Regus, Design Offices oder Mindspace. Sie sichern sich langfristig Büroflächen, meist per Leasing, die sie dann kurzfristig und flexibel vermieten. Ihr Versprechen: der richtige Raum für die Ära des neuen Arbeitens. Die We Company, die hinter WeWork steht, strebt an die Börse - und zählt mit einer 43-Milliarden-Dollar-Bewertung zu den wertvollsten Start-ups der Welt. Zum Vergleich: Der hinter Regus stehende, börsennotierte Konzern IWG schrieb 2018 fast doppelt so viel Umsatz wie die We Company, erreicht aber nur vier Milliarden Dollar Unternehmenswert.

Investoren kommen zunehmend Zweifel an der Profitabilität der Anbieter. Der Coworking-Markt ist umkämpft, die We Company etwa schreibt mehr Verlust als Umsatz. Ortstermine in deutschen Metropolen zeigen: Coworking ist für Büromieter zum Paradies geworden. Für die Anbieter und ihre Investoren hingegen kann sich das Geschäft zumindest derzeit kaum lohnen.

Köln: 100 Euro Entscheidungshilfe

Dabei sind die offiziell aufgerufenen Mieten hoch: Für einen Platz im eigenen Büro sollen Mieter der neuen Kölner Filiale 600 Euro im Monat bezahlen, zuzüglich Mehrwertsteuer. Das billigste Modell, ein sogenannter Hot Desk, ist für 300 Euro zu haben. Dafür darf sich der Mieter jeden Tag aufs Neue einen Platz suchen, der frei ist. Für 400 Euro gibt es immerhin einen eigenen Schreibtisch im offenen Bereich, auf dem ein Foto über Nacht stehen bleiben kann.

Das sei viel Geld, räumt Zoe ein. Doch ihre "Mitglieder" würden ja auch nicht bloß einen Schreibtisch mieten. Es gehe darum, Teil einer Gemeinschaft zu werden. Im Laufe der Tour betont sie das immer wieder. Gleich zu Beginn zieht Zoe ihr Smartphone aus der Hosentasche und präsentiert die WeWork App: "In der kann man Jobs für Projekte ausschreiben oder sich mit anderen Freelancern zum Essen verabreden."

Die Unternehmen müssen sich immer mehr einfallen lassen, um Interessenten zu überzeugen. Kleinere Coworking-Anbieter wie das Kölner Colabor berichten, dass Konkurrenten gezielt Mitglieder bei ihnen abwerben. Dazu kommt ein harter Preiskampf. Während eine Mitarbeiterin von WeWork vorab mitteilte, dass das Unternehmen keine Rabatte gewähre, klingt das bei Zoe vor Ort anders. Interessenten bietet sie am Ende ihrer Tour eine "Entscheidungshilfe" an: Um 100 Euro pro Hot Desk könne sie in den ersten drei Monate runtergehen. Das bedeutet zumindest für den Anfang ein Drittel Mietnachlass.

Hamburg: Kulturelle Differenzen

Wladimir Huber hat sich schon für WeWork entschieden. Er befasst sich beruflich mit Start-ups aus dem Finanzbereich, Fintechs genannt. Vor einem halben Jahr hat er ein neues Projekt begonnen und baut in Hamburg gerade ein Team auf: "Für uns waren flexible Büroflächen sinnvoll." Die Wahl fiel auf ein WeWork am Axel-Springer-Platz, unweit des Jungfernstiegs gelegen. "Wir mussten nur einziehen, alles war vor Ort: Schreibtisch, Internet, Kaffeebar. Das ist schon sehr praktisch." Ohne Preisnachlass wären ihm die zwei ...

