Coworking-Anbieter WeWork will selbst eine konjunkturelle Flaute für sich nutzen. Ein Börsengang ist geplant. Investoren zögern aber.

Adam Neumann hat ein Talent für Marketing, sein Geschäftspartner Miguel McKelvey ein Gespür für Design. Der gebürtige Israeli Neumann ist als Partylöwe bekannt, der Amerikaner McKelvey in sich gekehrt. So unterschiedlich ihr Naturell ist, beiden ist gemein, dass sie gern gegen den Strom schwimmen. So wie in New York, Ende des vergangenen Jahrzehnts, als die Investmentbank Lehman Brothers zusammenfiel und die Büropreise einbrachen. Andere nahmen Reißaus. Die beiden witterten eine Chance: Sie leasten einen Loft in Manhattans Stadtteil Soho, statteten ihn mit Schreibtischen und Sesseln aus und vermieteten an Start-ups, zu Niedrigpreisen von damals 40 Dollar pro Tag oder 350 Dollar pro Monat. So entstand The We Company mit der Marke WeWork, die auf 751 Standorte in 124 Städten, darunter Berlin, Köln, München, Hamburg und Frankfurt, sowie rund 400.000 Kunden weltweit kommt.

Das Konzept des Coworking hatte zwar schon der Brite Mark Dixon mit dem Unternehmen Regus in den Neunzigerjahren weltweit bekanntgemacht. Doch Neumann legte es mit einem neuen Lebensgefühl auf, inklusive Gemeinschaftslobby und Freibier. So begeisterte er nach den US-Geldgebern T. Rowe Price, Fidelity und Goldman Sachs schließlich den derzeit begehrtesten Investor der Welt: Masayoshi Son, Chef von Softbank.

Den ersten und entscheidenden Milliardendeal ...

