Günstig einsteigen, teuer verkaufen? Den Punkt mit dem "günstig einsteigen" könnte die "Beijing Automotive Group Co. Ltd." (kurz "BAIC") geschafft haben bzw. das wird sich natürlich erst noch zeigen. Denn wie Daimler aktuell mitteilt, hat sich BAIC über eine 100%ige Tochter ("Investment Global Co. Ltd.") mit ca. 5% an der Daimler AG beteiligt. Um das einzuordnen: Die gesamte Marktkapitalisierung von Daimler liegt derzeit im Bereich von ca. 49,3 Mrd. Euro. Hier geht es also um ein Investment im Milliarden-Euro-Bereich. ... (Peter Niedermeyer)

