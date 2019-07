Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der voestalpine AG eine Finanzierung über 300 Millionen Euro in zwei Tranchen zur Verfügung. Die erste Tranche fließt in den Bau des neuen, hochmodernen Edelstahlwerkes im österreichischen Kapfenberg, die zweite Tranche des EU-Kredits ist für das Forschungs- und Entwicklungsprogramm des Technologiekonzerns über einen Zeitraum von drei Jahren vorgesehen, teilt die EIB mit. Der für das EIB-Geschäft in Österreich verantwortliche Vizepräsident Andrew McDowell erklärte: "Wir wollen in Europa die Arbeitsplätze in der produzierenden Industrie erhalten und dort auch neue Jobs schaffen. Das geht aber nur mit modernen, hocheffizienten und innovativen Anlagen, die sich im ...

