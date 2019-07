Wer noch vor dem Donnerstag (25. Juli) Amazon Aktien kaufen oder verkaufen möchte, sollte beachten: Am 25. Juli stehen die Zahlen zum 2. Quartal 2019 bei Amazon an. Und je nachdem, wie diese ausfallen, könnte es durchaus einen Kurssprung beim Amazon-Aktienkurs geben - nach oben oder unten, je nach positivem oder negativem Überraschungsfaktor. Es soll dann auch einen "conference call" zu den neuen Zahlen geben, der erfreulicherweise auch via webcast live übertragen werden soll. Um die neuen Zahlen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...