Wieder einmal sind die 3000 in Reichweite im ATX, es wäre überfällig, dieses Niveau einmal nachhaltig zu überbieten. Wir haben nicht den Trump Collar, in dem der US-Präsident via Twitter Märkte hin- und herbewegt (mit steigender Grundtendenz), sondern irgendwie diesen 3000er-Magneten. Und den schon seit Jahren. Stichwort Twitter: Von hier kommt immer mehr Traffic zu usn, daher ist auch https://twitter.com/cpetzwinkler nun mit ihren kompakten Tageszusammenfassungen präsent. Wer es weniger kompakt, dafür mit permanenten Grundrauschen mag: https://twitter.com/drastil liefert nun auch "Stars und Rutsch der Stunde", wir schreiben dafür stündlich jeweils die Mitte der L&S-Indikation in die Datenbank und können so vergleichen ....

