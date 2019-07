Neuemissionen: Griechenland: bit.ly/2Z6L5rd; Arcelor Mittal bit.ly/2GrATlE/ bit.ly/30UZ0AX; Telecom Argentinia: bit.ly/2Z8ofzp In dieser Woche ist es wieder soweit, die EZB tagt und dieses Mal könnte es wieder spannend werden. Was wird Mario Draghi verkünden? Und mit welchem Vorschlag kommt Blackrock-Chef Larry Fink ums Eck? Aktuelle Einschätzungen zur Entwicklung an den Anleihenmärkten von Bianca Becker, Händlerin auf dem Stuttgarter Börsenparkett.