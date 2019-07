Schon jetzt ist die Shell Rheinland Raffinerie die größte Raffinerie in Deutschland. Auf insgesamt 440 Hektar werden nach Unternehmensangaben pro Jahr rund 17 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet. Bis zu 3.000 Beschäftigte in den Werksteilen in Köln-Godorf und Wesseling produzieren demnach rund zehn Prozent des in Deutschland verbrauchten Diesel- und Ottokraftstoffes, gut 15 Prozent des benötigten Kerosins sowie Produkte für die chemische Industrie. Doch auch wenn sich in der Raffinerie somit fast ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...