Blick in die Geschichte

Im Jahr 1969 durch Josef Stein im württembergischen Schwenningen gegründet, stand zunächst die Fertigung von Werkzeugen für Drehmaschinen im Mittelpunkt. Bereits 1973 folgte der Bau der ersten Be- und Entladegeräte für Bearbeitungsmaschinen. Ein wichtiges Ereignis in der Firmengeschichte war das Jahr 1990 mit dem Entwicklungsstart des Werkstückträger-Transportsystems (WTS) Stein 300, das zwei Jahre später am Markt eingeführt wurde und den Montageprozess maßgeblich beeinflusst hat. Nach Ansicht von Geschäftsführer Jürgen Noailles wurde damit bereits frühzeitig der Weg in Richtung Industrie 4.0 eingeschlagen, lange bevor der Begriff geprägt wurde. »Wir haben schon in den 1990er Jahren damit begonnen, unsere Anlagen zu vernetzen, um dem Anwender wichtige Produktions- und Qualitätsdaten zur Verfügung zu stellen«, sagte Jürgen Noailles.

Verstärkte vertikale Vernetzung und Elektrifizierung

Auf die Montagetechnik wartet aus Sicht von Jürgen Noailles in Zukunft eine ganze Reihe von Herausforderungen. »Nach unserer Beobachtung kommt es zu einer verstärkten vertikalen Vernetzung von Anlagen. Dies betrifft beispielsweise eine vorausschauende Instandhaltung. Aber auch andere Themen aus dem Bereich Industrie 4.0, die die Prozesskontrolle verbessern, werden uns auch künftig beschäftigen und das Portfolio von Stein prägen«, vermutet Noailles.

Ein wichtiger Technik-Trend ist die zunehmende Elektrifizierung von Werkstückträger-Transportsystemen.

