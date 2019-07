Wir haben die Aktie von JJ Entertainment, die gestern im direct market mit 1500 Stück zu 10 Euro startete, nun auch in die BSNgine aufgenommen: https://boerse-social.com/launch/aktie/jj_entertainment_se . Unter https://boerse-social.com/listing ist das Papier im direct market Beobachtungsportfolio zu finden. startup300 hat weitere Anteile von conda übernommen. Es seien weitere 76 Prozent durch Sachkapitalerhöhung der startup300 AG durch die Ausgabe von 257.169 junger Aktien übernommen worden. startup300 hält nun 87 Prozent der conda-Anteile. In den nächsten Wochen soll nun der letzte Schritt zur vollständigen Übernahme abgeschlossen werden, heißt es. Durch die Übernahme hätten in den letzten Monaten bereits Synergien gehoben ...

