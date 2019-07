Es wird sportlich auf unserer roten Couch: Luca Antonio Cinqueoncie, jüngster Box-Profi Deutschlands, heute im Gespräch mit Mick Knauff. Bereits seit einiger Zeit ist das Nachwuchstalent in der Boxszene im Gespräch. Erst kürzlich sorgte eine Verletzung für Schlagzeilen. Denn was macht Cinqueoncie, wenn er während eines Kampfes eine Verletzung an der rechten Hand erleidet? Für ihn keine Frage: Einfach mit der linken Hand weiter boxen! Die größte Unterstützung des 17-jährigen: Sein Vater, in der Funktion ...

