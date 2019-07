Die italienischen Banken machen den Weg für eine Rettung des Geldinstituts Banca Carige frei. Der Rettungsplan ist 900 Millionen Euro schwer.

Die italienischen Banken machen den Weg für eine Rettung des in Genua ansässigen Kriseninstituts Banca Carige frei. Der von ihnen getragene Einlagensicherungsfonds FITD gab am Dienstag grünes Licht, Carige-Anleihen im seinem Besitz im Volumen von 313 Millionen Euro in Aktien umzuwandeln. Der insgesamt 900 Millionen Euro schwere Rettungsplan sieht laut FITD-Direktor Giuseppe Boccuzzi eine Kapitalerhöhung im Umfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...