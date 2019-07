Nachdem die Aktie von Beyond Meat so dramatisch und schnell gestiegen ist wie in dieser Woche, dürfte sie buchstäblich "well-done" sein und keinesfalls mehr so roh wie zum Börsendebüt. Es stellt sich in der Tat die Frage, wie viel Saft noch im Kurs steckt.Zur Erinnerung: Die Aktie des pflanzlichen Proteinunternehmens wurde zum Börsengang Anfang Mai zu 25 Dollar emittiert, eröffnete prompt bei 46 Dollar und stieg dann ohne Pause bis auf 201,88 Dollar. Der Korrektur folgte eine kleine Bodenbildung, welche jetzt ihr Ende gefunden hat. Der Kurs ist seit dem Börsendebüt also um gut 580% gestiegen, was wohl ohne Zweifel eine der heißesten Storys des Jahres ist. Dennoch bleibt der Markt in Bezug auf Beyond Meat ungewöhnlich optimistisch. Allein diese Woche legte der Wert um 12% zu und das, obwohl das Unternehmen erst am 29. Juli die Gewinne für das zweite Quartal bekannt geben wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...