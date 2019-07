Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung und so erfreuen sich sogenannte Green Bonds steigender Nachfrage. Was genau sind Green Bonds, worauf sollten Anleger bei der Auswahl achten und wo weist der noch junge Markt Schwächen auf? Einschätzungen von Thomas Wüst, Geschäftsführer der Valorvest Vermögensverwaltung im Gespräch mit Börse Stuttgart TV.