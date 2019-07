Die Veröffentlichung der Q2-Zahlen hat den Kurs der SAP-Aktie am Donnerstag schwer in die Knie gezwungen. In der Spitze fielen die Anteilsscheine des Walldorfer Softwareriesen um 10 Prozent. Drei Monate zuvor war der SAP -Kurs mit dem größten Tagesgewinn seit zehn Jahren noch auf ein neues Rekordhoch geklettert. Da hatte Europas größter Softwarehersteller die Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt und gleichzeitig seine Prognosen angehoben. Obwohl die angehobenen Ziele sogar bestätigt wurden, reagierten die Marktteilnehmer diesmal enttäuscht. Wegen einer schwächeren Entwicklung des bisherigen ...

