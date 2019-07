Tagesgewinner war am Dienstag AMS mit 5,71% auf 43,34 (622% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 18,74%) vor Semperit mit 5,01% auf 13,00 (70% Vol.; 1W -2,11%) und Zumtobel mit 3,60% auf 7,49 (66% Vol.; 1W -1,06%). Die Tagesverlierer: startup300 mit -2,56% auf 5,70 (214% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -6,56%), Frauenthal mit -1,82% auf 21,60 (7% Vol.; 1W -1,82%), Mayr-Melnhof mit -0,18% auf 111,40 (38% Vol.; 1W 0,36%) Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten EVN (1,36 Mio.), AMS (1,18) und UBM (0,83). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Wolford (1204%), AMS (622%) und UBM (278%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist NET New Energy ...

