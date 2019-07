Tagesausblick für 24.7.: DAX - Anleger in Kauflaune. Auto- und Chemiewerte vorn!

Richard Pfadenhauer,

Am Donnerstag meldet die EZB ihre Zinsentscheidung. Die Anleger spekulierten heute schon auf eine Fortsetzung der niedrigen Zinsen. Möglicherweise hat EZB-Chef Mario Draghi sogar noch eine Überraschung parat. Die Investoren waren heute jedenfalls in Kauflaune. Davon profitierten vor allem die Blue-Chip-Indizes. So schraubte sich der DAX zeitweise zwei Prozent in die Höhe und schloss im Bereich von 12.500 Punkten. Der EuroStoxx 50 Index verbesserte sich um 1,4 Prozent auf 3.535 Punkte und stieß damit in den Bereich des Monatshochs.

Die Rendite langfristiger deutscher Bundesanleihen ging derweil weiter zurück auf minus 0,36 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere pendelte sich bei rund 2,05 Prozent ein. Die Edelmetalle präsentierten sich fester und Öl blieb im Bereich von knapp 56 US-Dollar pro Barrel WTI Oil stabil. Der Euro/US-Dollar kippte unter die Marke von 1,12 US-Dollar auf den tiefsten Stand seit Ende Mai.

Unternehmen im Fokus

Heute zeigten sich die Anleger in Kauflaune. Nur vier von 30 DAX-Werte verbuchten Verluste und die Gewinnwarnung von Continental am Morgen wurde einfach weggewischt. Vielmehr setzte sich der Automobilzulieferer an die DAX-Spitze - gefolgt von Daimler, BASF und BMW. Dabei wurde Daimler vom Einstieg durch BAIC und BMW durch positive Analystenkommentare zusätzlich beflügelt. In der zweiten Reihe konnten Automobilzulieferer wie Hella, Norma und Schaeffler sowie Chemiekonzerne wie Brenntag, Evonik und Lanxess ebenfalls überdurchschnittlich stark zulegen. Die Übernahme von Osram scheint noch nicht in trockenen Tüchern. Heute kursierten erneut Spekulationen um ein Angebot durch AMS. Die Gewinnwarnung von Jungheinrich schockte die Investoren allerdings und schickte das Papier knapp zehn Prozent nach unten.

Morgen werden aus Deutschland Covestro, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Börse, DWS Group und Metro finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa geben unter anderem GlaxoSmithKline, LVMH und PSA und aus den USA AT&T, Boeing, Caterpillar, Facebook, Ford und PayPal Zahlen zum zurückliegenden Quartal bekannt.

Wichtige Termine:

Deutschland - Markit Einkaufsmanagerindex Deutschland (Industrie, Service, Composite) für Juli

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Euro-Zone (Industrie, Service, Composite) für Juli,

USA - Eigenheimabsatz, Juni

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.640 Punkte

Unterstützungsmarken: .310/12.380/12.480 Punkte

Der DAX knackte gleich zu Handelsbeginn die Hürde bei 12.300 Punkten und schraubte sich im Tagesverlauf auf 12.500 Punkte nach oben. Unterstützung findet der Index in Bereich von 12.375 bis 12.480 Punkte. Solange diese Zone nicht unterschritten wird besteht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 12.640 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2019 - 23.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 24.07.2014 - 23.07.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX8M1X 4,12 10.700 13.200 19.12.2019 DAX HX8XDS 7,14 11.100 13.100 19.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 23.07.2019; 17:48 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

