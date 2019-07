Continental Aktie: Enormer Ausbruch Die Continental konnte am Dienstag einen Aufschlag in Höhe von gut 6 % feiern. Damit hat die Aktie plötzlich die Chance auf ein kleines Comeback. Läuft es jetzt in die richtige Richtung, sind zumindest 150 bis 155 Euro als Kursziel möglich. Denn bis dahin sehen Charttechniker keine nennenswerten Hindernisse, die den Wert jetzt noch aufhalten könnten. Vielmehr ist die Chance auf eine deutliche Stabilisierung gut. Der Wert hat zwischen 125 und den nun fast erreichten ... (Frank Holbaum)

